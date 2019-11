Kdyby se tahle Alfa Romeo stala nástupcem posledního osmiválce značky, svět by padl na kolena

Kluka, který dnes už není malý – italského designéra Lucy Serafiniho. Vzpomínka na Alfu Romeo Montreal, tu skutečnou ze 70. let minulého století, je dodnes živá: „V roce 1986 můj otec koupil jasně oranžovou Alfu Romeo Montreal. Byla celá původní, až na výfukový systém, ten byl od firmy Ansa Marmitte. (...) Couval do garáže, všude kolem byl kouř a první, co jsem viděl, byla červená světla a chromované koncovky výfuku.”

„Snažil jsem se vytvořit něco, co by mě dokázalo vrátit do dětských let. Něco na čtyřech kolech, co vás přiměje říct WOW!” dodává. A my musíme dodat, že se mu to opravdu podařilo, protože tenhle koncept je dechberoucí.