Závoďák pro Le Mans budoucnosti je nekonečně elegantní

Tahle dlouhá placka samozřejmě není existující auto, a ani to není designérské cvičení Mercedesu. Stvořila ji nezávislá designérka Ke Jin jako vizi, jak by mohl nejslavnější vytrvalostní závod na světě, čtyřiadvacetihodinovka v Le Mans, vypadat v roce 2040.

Designérka brala inspiraci mimo jiné i v závodních autech 90. let minulého století.

Mantilla vypadá neuvěřitelně dlouhá a nízká a je navržená tak, aby měla co nejnižší odpor vzduchu. To pomáhá rychlosti i snížení spotřeby energie, což se hodí nejen proto, že je to elektromobil.