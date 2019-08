Karma ukáže efektní speedster

Nakolik je značka Karma úspěšná, by se dalo polemizovat, vždyť už v předešlém životě, tj. před poslední reinkarnací, to s prodeji nebylo valné. Teď nabízí jeden model Revero GT , se kterým má ohromné plány, žádná extra odezva de však zatím nekoná.

Nevíme však, co bude pod kapotou. Firma sama říká, že by tam mohl být elektromotor; akumulátory by byly usazeny v tunelu mezi sedadly. Tak to má dnes Revero - navíc s patnáctistovkou od BMW jako generátorem proudu.