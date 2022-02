Jižní Korea vyšetřuje Teslu kvůli dojezdu jejích aut na jedno nabití

A zároveň – dojezd všech současných elektromobilů klesá v nízkých teplotách, a to leckdy i velmi výrazně. Např. u loni testované Mazdy MX-30 to bylo oproti katalogovému číslu téměř o 40 procent. Problém je o to horší, že v nízkých teplotách se baterie také pomaleji nabíjejí, nejsou-li dostatečně zahřáté, takže u nabíječky člověk stráví o to delší čas.