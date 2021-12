Jeep ukazuje možné cesty, jak usnadnit řidičům jízdu v terénu

Koncern Stellantis v rámci akce nazvané Software Day 2021 odhalil několik nápadů, které chce v budoucnu nabídnout jeepům s připojením k internetu. Zatím to jsou koncepty, ale v příštích generacích vozidel Jeep by se objevit mohly.

Začněme offroadovou navigací. To je rozšíření klasického navigačního systému, které by nabídlo mapy více než šesti tisíc offroadových tras, aby řidiči nemuseli spoléhat na mobily nebo na papírové mapy.

S tím se pojí funkce nazvaná Group Ride, tedy česky „skupinová jízda“. Ta by umožňovala propojeným vozům - jinými slovy, stejně vybaveným zbrusu novým jeepům - se vzájemně vidět na trase. Něco takového by mělo ohromnou výhodu v tom, že by zbytek skupiny viděl, kde je ten, kdo se ztratil nebo kterému se porouchalo auto. Stellantis u této funkce uvádí i možnost komunikace, a to i bez pokrytí mobilním signálem.