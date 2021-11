Japonské Subaru WRX dostalo i verzi STI, ale pouze s bezestupňovou převodovkou

Kdo by se však těšil na skutečné WRX STI, byl by trochu zklamán – oranžový sedan na fotkách se jmenuje WRX S4, je v podstatě totožný s nedávno představeným americkým WRX a ono STI tu je jen výbavová varianta.

Výbavy STI Sport R a STI Sport R EX, které přidávají ona tři magická písmena, se od nižších GT-H a GT-H EX liší ve sportovních sedačkách, větším, na výšku orientovaném displeji infotainmentu, plně digitálním přístrojovém štítu apod. Že by tu byly nějaké úpravy podvozku, není známo.