Jak se testuje nová Škoda Fabia? Přívěs simuluje i alpské průsmyky

Maskovaný prototyp nové fabie jede po rovince na zkušebním polygonu. Táhne za sebou placatý vozík, který nevypadá, že by byl nějak těžký či měl velký odpor vzduchu. Přesto se motor fabie pořádně zapotí.

Jak to? Onen vozík je totiž tzv. „towing dyno” – přívěs s motorovou brzdou. Skrývá v sobě dynamometr o nejvyšší zátěži 9 kN a výkonu 150 kW. Brzdí svoje kola, čímž zpomaluje auto a simuluje tak nejen jízdu s různě těžkým přívěsem, ale dokáže i simulovat stoupání do různě prudkých kopců.

Nosná část musí být co nejpevnější, aby spolu s pásy a airbagy co nejlépe ochránila posádku, ale zároveň musí být karoserie co nejšetrnější při srážkách s nepozornými chodci či cyklisty. Proto se při testování používají tzv. impaktory, které prověří chování jednotlivých panelů.