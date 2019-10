Jaguar se vrací k supersportům tisícikoňovou plackou, má to ale zádrhel

Nejeden sběratel skutečných aut by skočil po autě, které vypadá takhle nádherně. Tím spíš, že je poháněno silou 1020 koní a 1200 newtonmetrů, pramenící ze třech elektromotorů, jednoho na přední a zbylých dvou na zadní nápravě.

Zmíněný výkon není v reálném světě neproveditelný, stejně jako maximální rychlost přes 322 km/h. Trochu otázkou je, nakolik je reálné zrychlit na 100 km/h za méně než dvě vteřiny, ale ve videohře jde všechno, takže proč ne. Auto váží 1400 virtuálních kilogramů, což by na takhle silný elektromobil bylo ve skutečném světě vynikající, ale možná nereálné číslo.

Na zádi vidíme výklopné křídlo, které působí dost složitě na to, že by mělo dlouhodobě snášet velký tlak proudícího vzduchu, ale efektní je až až. Zbytek vozu má elegance na rozdávání, jak je u Jaguarů zvykem.

Dovnitř se nastupuje odklopením celé horní části auta a kabina je zcela jednoznačně zaměřená pouze na řidiče. Volant je po vzoru starých závoďáků vpravo. Interakce člověka s automobilem je ale ryze moderní, probíhá pomocí systému umělé inteligence KITT-E. Čeho to je zkratka, není známo, ale vůbec bychom se nedivili, kdyby to bylo Knight Industries Two Thousand, a tedy odkaz na slavný Pontiac Firebird z kultovního seriálu Knight Rider.