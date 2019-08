Jaguar chce snížit náklady. Nová SUV budou sdílet techniku s BMW

Nyní se dozvídáme, že automobilky budou spolupracovat ještě hlouběji - na malých crossoverech. Podle Autocaru plánuje značka Jaguar Land Rover dva takové a mohlo by to být právě na platformě FAAR, kterou vyvinulo BMW pro své předokolky.

Jaguar Land Rover nemá žádný základ pro malé SUV, které by mohl použít, a chce kompaktní tvar nabrat tak, že umístí vepředu motor napříč a bude pohánět pouze přední kola. Tak, jak to už před lety udělal například model BMW 2 Active Tourer nebo X1.

Tak by mohlo vzniknout „levné“ SUV značky Jaguar, od něhož by se v souladu s dnešní oblibou crossoverů očekávala ziskovost. A takto by to mohlo pokračovat dál - Land Rover by po několikaleté absenci mohl oživit jméno Freelander a mít tak nový základ nabídky. Spekuluje se i o tom, že by na platformy BMW v budoucnosti přešly i Discovery a Evoque.