Íránec na cestě do Česka zůstal trčet v Polsku. Místní se mu složili na nový kamion

Začalo to jako každá jiná zakázka - Fardin Kazemi vezl z Íránu do Polska náklad rozinek. Cestou zpátky měl v Česku nabírat jiné zboží, které měl přivézt do Íránu. Zkušeností má dost, kamionem po světě jezdí sedmadvacet let a živí tím rodinu ve městě Khoy na severozápadě země.

U Koziegłow, městečka mezi Čenstochovou a Katovicemi, však zůstal stát - jeho tahač, International Newport Series 9670 z druhé poloviny 70. let, vypověděl službu. Kazemimu se nedařilo ho opravit, a tak prostě kempoval u silnice. Jezdí sám za sebe, nemá za sebou velkou spediční společnost, takže to pro něj byl obrovský problém. Po pár dnech si lidé na začátku prosince začali všímat, že kamion stojí už dlouho bez hnutí.

Samozřejmě si ho všimli i ostatní kamioňáci a pomohli mu dostat vůz do servisu. Tam bylo zjištěno, že problém je velký - zadřená kliková hřídel - a vzhledem ke stáří kamionu a finančním možnostem Kazemiho v podstatě neopravitelný.

Ve většině případů by to tím skončilo, Kazemi by jel domů autobusem nebo stopem a doma by přemýšlel, jak dál uživit rodinu, ovšem ne v Polsku. Jeden z řidičů mu poskytl ubytování u sebe doma a zorganizoval mezi ostatními kamioňáky sbírku na nový tahač.

Fardin i jeho International :) Dostojna stara ciężarówka która wiele lat kursowała z Iranu do nas. Jej widok na drodze...

Původním cílem bylo vybrat 100 tisíc zlotých (cca 598 tisíc korun). Podle facebookové stránky s dlouhým názvem „Help International - Polski Kontyngent Pomocy Irańskiemu Kierowcy” (česky „Mezinárodní pomoc - Polský kontingent pomoci íránskému řidiči”) bylo vybráno 99 tisíc zlotých (cca 592 tisíc korun) během 22 hodin od 2280 lidí. Celkem ale na účet přistálo 250 tisíc zlotých, tedy téměř 1,5 milionu korun.

Za to chtěli Poláci koupit Kazemimu tahač DAF XF 460 z roku 2017; podle dostupných informací není do Íránu možný import auta staršího tří let. Ovšem, objevil se byrokratický zádrhel - značka DAF, třebaže nizozemská, patří pod americký koncern Paccar.

Americké úřady ji tak berou jako americkou, takže se na ni vztahuje obchodní embargo mezi USA a Íránem - a platí i na auta z druhé ruky. Úřady to neberou na lehkou váhu - v srpnu 2019 se objevily zprávy o pokutě 1,7 milionu dolarů (38,9 milionu korun), kterou firma dostala za prodej celkem 63 tahačů DAF přes Německo a Bulharsko do Íránu.

Poslední zprávy jsou takové, že organizátoři sbírky mají náhradní plán, jak Kazemimu pomoci. Nezveřejňují ho, aby se vyhnuli nežádoucí pozornosti ze strany úřadů, takže můžeme jen spekulovat, že prostě půjde o nákup tahače jiné značky.