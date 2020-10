Indický farmář si postavil vlastní elektromobil. Popohnal ho koronavirus

Jeevan Lal, farmář z indického Narsinghpuru, ve své vesnici opravuje různou elektroniku. Když přišla celostátní karanténa kvůli koronaviru, neměl jak se pohybovat po okolí. Do toho přišel projev premiéra Naréndry Módího, který říkal, že by se Indie měla spolehnout sama na sebe.

Lal to vzal osobně a doslova - a pustil se do stavby vlastního dopravního prostředku. Zhusta ze šrotu - a několika skútrů - postavil elektrické auto o čtyřech sedadlech. Pravda, jakýkoliv komisař organizací zabývajících se nárazovými testy by z téhle kreace dostal infarkt a problémem je očividně i obyčejný déšť, ale v Indii to na ježdění „kolem komína” stačí.