I v Kanadě naplánovali konec spalovacích motorů, a nejsou jediní

Quebec zakáže prodej nových osobních aut, která budou poháněna benzínem, a to od roku 2035. Uvádí to agentura Reuters s odkazem na premiéra Francoise Legaulta, který tento krok představil jako součást plánu do roku 2030 snížit quebecké emise skleníkových plynů od 37,5 % ve srovnání s rokem 1990.