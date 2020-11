I Toyota může být hvězdou aukce, vzácné kupé se prodalo za 20 milionů

I díky tomu je pak model raritní, protože je jedním ze 62 kusů s volantem vlevo. Linton legendární sporťák vlastnil více než 30 let a bylo jedno z jeho nejoblíbenějších aut. Před smrtí auto prodal do soukromého vlastnictví. Posledním majitelem byl sběratel Brown Maloney, který s ním dokonce závodil.

Jeden z nejvácnějších veteránů 60. let. Slavná Toyota 2000GT.

Model 2000GT vznikl v Japonsku poté, co se v zemi okolo poloviny šedesátých let rozšířila poptávka po sportovních automobilech, protože se tam rozmohly závody Grand Prix. Toyota se proto rozhodla zájem „ukojit“ a ti nejlepší konstruktéři v Japonsku začali pracovat na prvním japonském superautě. Aby ale mohlo vzniknout, Toyota sestrojila praktické sportovní kupé na každodenní používání i závodění, a to byl právě model 2000GT.