I elektromobily vypouští lokální emise pevných částic. Nejsou však vysoké, říká britský výzkum

Jak to tedy je ve skutečnosti? Na to může odpovědět zpráva britské RAC, která poskytuje služby motoristům. Po stránce emisí z brzdění ze zprávy vyplývá, že se tu uvolňuje pevných částic mnohem méně. Firma Dundee Taxi Rentals - součástí zjišťování byly dotazy na údržbu u firem, které provozují větší flotily aut - uvedla, že u elektrických Nissanů Leaf vydrží brzdové destičky až 160 tisíc kilometrů, čtyřnásobek toho, co u vozidel se vznětovými motory v její flotile.