I Caterham představí elektromobil, už za dva roky

Caterham se podle dostupných informací rozhodl vzít základy modelu Seven a vytvořit z něj rychlý, sportovní elektromobil na závodní okruhy a okresky. Malé automobilce by k tak náročnému kroku měl pomoct nový investor, firma VT Holdings, která slouží jako výhradní dovozce caterhamů do Japonska.

Generálním ředitelem firmy je Kazuho Takahashi, závodní nadšenec, který Catarhamu přispěl svými pětadvacetiletými zkušenostmi v oboru. Spolupráci s ním si chválí i generální ředitel Caterhamu Graham Macdonald, který věří, že společnost, jež nyní vede, může i díky elektromobilitě fungovat i nadále.

Pro Caterham je nyní prioritou, aby elektrický sporťák Seven EV jezdil a choval se tak, jako by to dělal spalovací „Cat“. Základem by tedy stále měla být nízká hmotnost, obratnost a agilita. Vůz by si pak měl zachovat i svůj tradiční vzhled, tedy dlouhou přední masku a kabinu pro dva pasažéry bez střechy. Zrychlení z 0 na 100 by mělo být zachováno. Spalovací model Seven ve verzi 620R to nyní zvládne za 2,79 sekundy.

Podle slov Macdonalda už Caterham dokonce postavil prototyp elektromobilu, který nyní testuje. „Je to velmi podobné jako motokára. Dva pedály, rychlá akcelerace. Je to něco jiného, ale rozhodně to není méně vzrušující,“ uvedl pro server Autocar. Potvrdil také, že se Caterham snaží na trhu najít spojence, od kterého by elektrické pohonné ústrojí a baterie odebíral podobně jako u spalovacích motorů, které si kupuje od Fordu.

Macdonald však jedním dechem uvedl, že si nechtějí kupovat žádný koncept, nicméně například pouze baterie, které by si pak nechali přetvořit k obrazu svému. S kým automobilka Caterham jedná, zatím není jasné. Vůz by mohl být odhalen už v roce 2023, tedy u příležitosti 50 let existence značky. Na trh by se pak mohl dostat do 5 let.

Aby ovšem Macdonald uklidnil i tradiční fanoušky, kteří stále milují spalovací caterhamy, nechal se slyšet, že tento směr je pro automobilku stále tím hlavním. Firma hodlá běžná sportovní auta vyrábět tak dlouho, jak jen to bude možné vzhledem k legislativě. Ve Velké Británii, kde firma sídlí, to půjde do roku 2030.