Hyundai a Kia se chtějí nabíjet stejně rychle jako Porsche

Kromě rychlosti se můžou elektromobily snažit ještě o jiné rekordy - v rychlosti nabíjení. Nedávno jsme tu měli nový, kdy se auto na 350kW nabíječce dokázalo nabíjet výkonem 270 kW. To je nejvíc, co zatím automobil dokáže. Bylo to zcela nové Porsche Taycan. Jenže to má 800V elektrický systém, který je dnes unikátní. Jednou z výhod osmisetvoltového systému je, že dokáže využít větší výkon nabíječky.

Ostatní elektromobily však pracují s napětím 400 V, takže takhle rychlé dobíjení nezvládají. A tak musí firmy přemýšlet, jak co nejvíc zrychlit dobíjení. Některé automobilky na to jdou speciálními systémy střídavého dobíjení jednotlivých segmentů akumulátorů, ale to stejně nakonec není tak rychlé. Vysokovoltážní nabíjení je mnohem lepší způsob.

Rychlonabíječky Ionity jsou projektem několika automobilek, včetně Porsche či Daimleru. Foto: Porsche

Koncern Hyundai se tak rozhodl koupit podíl v ohromném mezikorporátním podniku Ionity. To je společná práce automobilek Ford, Daimler, BMW a Volkswagen, které začaly spolupracovat na vývoji a stavbě nových nabíječek. V současné době je v Evropě 140 jejich nabíjecích stanic a dalších 50 se staví; jedna je i u Berouna. Do roku 2020 chce Ionity nabídnout podél dálnic 400 stanic; maximální vzdálenost mezi nimi by měla být 75 km.

Hyundai spolupracuje se značkou Rimac. S tou připravuje právě osmisetvoltový systém, který bude s Ionity dobíječkami kompatibilní. Prvním autem bude pravděpodobně nový vůz Genesis, vycházející z konceptu Essentia (viz titulní foto).

Podívejte se na aktuální nabídku nových i ojetých aut Hyundai na Sauto.cz.

Podívejte se na aktuální nabídku nových i ojetých aut Kia na Sauto.cz.