Honda ukázala nový Civic, zatím jako sedan

Současná Honda Civic pořád vypadá moderně, ovšem představena byla poprvé před pěti lety, a to je u japonských automobilek už dost dlouhá doba na to, aby se chystal nástupce. Honda tedy jedenáctou generaci světově oblíbeného kompaktu čerstvě odhalila.

Technicky vzato je to prototyp, ovšem nevidíme na něm nic, co by se do sériové výroby nemohlo dostat. Vůz je nicméně označen jako modelový rok 2022. Do té doby samozřejmě může proběhnout řada změn.