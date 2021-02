Honda HR-V přijíždí v nové generaci

Honda se sice zatím nešíří přesnými údaji, co se například exteriérových rozměrů týče, ale mezigenerační změna stylu je patrná na první pohled.

Automobilka slibuje, že díky chytrému uspořádání hybridního ústrojí si HR-V zachovalo „špičkovou prostornost interiéru svého předchůdce zajišťující maximální pohodlí pro čtyři dospělé cestující”. Slouží k tomu i zachování takzvaných Magic Seats, tedy zadních sedadel, která lze sklopit do vertikální polohy tak, že vznikne oddělené místo pro náklad.

Stejně jako modely Jazz či CR-V po faceliftu nabídne nové HR-V hybridní ústrojí se zkratkou E:HEV, to vše kvůli vizi elektrifikace evropského portfolia do roku 2022. Ani o pohonu není automobilka zatím konkrétnější, mělo by se však jednat o full-hybrid.