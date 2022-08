Fyzická tlačítka jsou lepší než dotykové obrazovky, ukázal test

Do skóre se promítalo také to, jak moc musí řidič sklopit zrak, aby viděl na dolní konec displeje. Tady je největší rozdíl mezi Mercedesem GLB, u nějž je to 20°, a MG Marvel R, u nějž musí řidič sklopit zrak o ohromných 56°. Tento vůz má displej sice největší, ale systém v něm nejhorší, píše magazín.

Znamená to, že by měli výrobci opustit dotykové displeje? Někteří nad tím přemýšlejí, ale výsledky ukazují, že to není jediná cesta – že jde vyrobit kombinace displeje a fyzických tlačítek, která nemá do uživatelské přívětivosti starosvětského interiéru bez dotykových obrazovek daleko.