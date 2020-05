Ford Puma přijíždí ve výbavě ST-Line Vignale. Spojuje sportovní a luxusní verzi

Ford u současných modelů nabízí krom běžných výbav také možnosti přiklonit vybraný vůz do specifického stylu, nálady. A to jak designovými doplňky, tak i funkčními prvky či nastavením podvozku. Active je dobrodruhem do lehkého terénu, ST-Line se tváří sportovněji a Vignale je volbou nejluxusnější.