Ford připomíná aktuální filmovou hvězdu, díky Mustangu v nostalgické edici

Od té doby se pak stal Shelby legendou, vniklo množství vozidel s jeho logem a v posledních dnech dokonce kina opanoval film založený právě na událostech okolo šedesátých let. I samotný Ford si pětapadesátileté výročí hodlá náležitě připomenout.

Pomyslnou oslavou má být speciální balíček Mustang Shelby Heritage Edition, který si budou moci zákazníci v roce 2020 nakonfigurovat do modelů GT350 a GT350R.

Stát by jako příplatek měl okolo dvou tisíc dolarů, tedy v přepočtu asi šestačtyřicet tisíc korun a automobilu dá zcela ojedinělý vzhled i nádech historie.

„Když se podíváme zpět na to, co Carroll Shelby a Ford společně vytvořili v šedesátých letech, uvědomujeme si, jak moc důležité to bylo pro současný Mustang,“ řekl k příležitosti představení balíčku marketingový manažer Mustangu Jim Owens.