Ford pracuje na revolučních bezpečnostních maticích kol. Odemknete je hlasem

V dnešní době si ovšem zkušení zloději kol a často jejich celé organizované gangy s bezpečnostními maticemi poradí, a to díky kladivu nebo palici, ale i na to mají údajně ve Fordu řešení.

Konstrukce z nerezové oceli, kruhovitý tvar a velikost by zapříčinily, že by musel zloděj bouchat do matice tak dlouho, že by na sebe minimálně upozornil celé okolí.