Ford Mustang Mach 1 se vrací. Voní benzínem a míří na okruhy

Označení „Mach” má u Fordu Mustang dlouhou historii, prvně se objevilo pro modelový rok 1969 jako „Mach 1”. Současný Mustang s označením Mach, který si můžete koupit, má ovšem taky písmeno E a je to elektrické SUV. Tedy nic, co by vonělo fanouškům ikonického pony caru.