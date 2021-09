Ford chystá ostré Bronco Raptor

Mluví se o tom už dlouho, až nyní je to ovšem oficiální - Ford pracuje na ostré verzi Raptor pro model Bronco. Generální ředitel Ford Motor Company Jim Farley to odhalil na Twitteru krátkým videem, doprovázeným větou „Hold on to your butts,” kterou můžeme volně přeložit jako „Držte si klobouky.”