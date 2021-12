Ford chce být do dvou let druhým největším výrobcem elektromobilů

Americká automobilka Ford Motor očekává, že do dvou let bude druhým největším výrobcem elektroaut na světě. Roční výrobní kapacita firmy by měla být 600 000 vozů. Prohlásila to v pátek provozní ředitelka automobilky pro Severní Ameriku Lisa Drakeová.