Fiat uvažuje o spojení crossoveru 500X a rodinného 500L

„Model L má základy vhodné pro zástavbu baterií, rodinná doprava je navíc dobrým kandidátem na elektrifikaci, protože zahrnuje hodně jízd ve městě, hodně zastavování a rozjezdů, cesty do školy a do práce. Ale zároveň to není užitkové vozidlo, je to MPV a tento typ automobilu v současnosti není v módě,“ říká Francois.