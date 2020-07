Fiat Chrysler rozšíří spolupráci na autopilotech s Waymo

Koncern FCA spolu s rozšířením spolupráce s firmou Waymo zároveň ukončí partnerství se start-upem Aurora, který se na vývoji samořízených užitkových vozů podílel od roku 2019. Waymo, stejně jako Google, patří do skupiny Alphabet.

Aurora ale bude nadále používat vozy značky Chrysler ve své testovací flotile. Americký start-up v prohlášení uvedl, že se „těší na dodávky svého řešení pro samořízené vozy do osobních a užitkových aut FCA”.

Rozšíření spolupráce Waymo a FCA se bude týkat „automatizované spolujízdy, užitkových i osobních vozů”, uvedl v prohlášení šéf firmy Waymo John Krafcik. Co se týče užitkových vozů, partnerství začne začleněním technologie Waymo do dodávek Ram ProMaster, které FCA prodává po celém světě. Divize Waymo Via, která se zabývá dodávkami zboží samořízenými auty, bude na oplátku používat vozy vyvinuté ve spolupráci s FCA.