Fiat bude v Evropě od roku 2027 prodávat jen elektromobily

Loni se šéf Fiatu Olivier François rozpovídal o svých plánech do budoucna značky. „Zkoumáme území udržitelné mobility pro všechny: toto je náš největší projekt. Mezi lety 2025 a 2030 se naše produktová řada postupně stane pouze elektrická. Pro Fiat to bude radikální změna,” řekl.

Stellantis do roku 2025 investuje do elektrifikace více než 35 miliard dolarů. Část peněz půjde na přeměnu továrny Mirafiori v italském Turíně na centrum výroby elektromobilů. Automobilka také vkládá peníze do závodu v Termoli na výrobu lithium-iontových baterií.