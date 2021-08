Ferrari si nechalo patentovat neobvyklou klimatizaci

Když už se dozvíme o tom, že si Ferrari, nejslavnější automobilka světa, díky svým sporťákům a úspěchům ve formuli 1 nechá patentovat nějaký nový vynález, většinou odhadujeme, že to bude mít něco společného s jízdou či motorem. Tentokrát je tomu ovšem trochu jinak – nejnovější patent, který Evropský patentový úřad zveřejnil 18. srpna, se týká klimatizace.

Protože GTC4Lusso zmizelo z nabídky a žádný další vůz o více než dvou sedadlech Ferrari nenabízí, mohlo by to být SUV Purosangue, ať už v současné, nebo příští generaci. Totiž, Purosangue bude útočit na auta jako Lamborghini Urus nebo Aston Martin DBX, takže musí mít co nabídnout a odlišit se i něčím jiným než logem na kapotě.