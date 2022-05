Ferrari odhalilo nového jednorožce. SP48 Unica existuje v jediném exempláři

Technickým základem je F8 Tributo, což znamená, že zadní kola pohání 3,9l přeplňovaný osmiválec uložený uprostřed. Automobilka v tiskové zprávě píše, že je motor stejný, takže můžeme předpokládat, že zůstal na svých 720 koních a 770 newtonmetrech. Ne že by to bylo málo, samozřejmě.

Klíčový je v tomto případě samozřejmě design, který, budeme-li postupovat od přídě, působí až mimozemsky. Od F8 je zásadně odlišný i méně výraznými oblouky předních podběhů a do jisté míry maskovanými otvory pro přístup chladicího vzduchu.

Nový design mají také boky s opticky většími nasávacími otvory a kabina se začerněnými A-sloupky. Trochu to vypadá, jako by dva lakované panely na střeše trčely do prostoru; za tento optický klam je zodpovědné lakování pruhu na střeše, které kopíruje design předních nasávacích otvorů - a také těch zadních před spoilerem. Všimněte si také, že tu není žádné zadní okno.