EU bude od ledna hlídat, s jakou spotřebou jezdíte. Možná kvůli nové dani

Podle nového nařízení EU budou auta muset ukládat data o reálné spotřebě paliva, tj. údaj, který vám ukáže palubní počítač, a nějakým způsobem ho hlásit. Budou to dělat pomocí jednotky nazvané OBFCM (On-Board Fuel Consumption Meter, česky Palubní měřič spotřeby paliva), a to už velmi brzy.

Netýká se to ale jen aut s konvenčním pohonem, nýbrž i všech hybridů a elektromobilů. Hlavní sledovaný parametr je reálná spotřeba paliva nebo elektrické energie. V případě plug-in hybridů by se mělo sledovat i to, zda a jak moc majitel vůz nabíjí.

Víme, že od roku 2021 mají být rozdíly zveřejňovány. K čemu Evropské unii tahle data reálně budou, zatím není jasné, a hned tak se to nejspíš nedozvíme. Do roku 2026 má projekt běžet v testovací fázi a do roku 2030 pak musí unie na základě zjištěných dat přijít s nějakými předpisy a postihy. A to může být klidně nějaká „uhlíková daň”, uvalená na provozovatele vozidla a vypočítaná podle reálné spotřeby paliva.