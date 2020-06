Elektronicky ovládaná spojka u manuální převodovky není bez otazníků

Téměř všechno je v nových autech řízeno elektronicky, ovládáno elektřinou. Okna a zrcátka jsou samozřejmostí už dlouho, parkovací brzda pár let taky a posilovač řízení už nepotkáte jiný než elektrický. Hydraulické spojení pedálu brzdy s brzdovými třmeny v kolech přestalo v běžných autech být dogmatem s příchodem současné Mazdy 3 . Zbývala spojka, alespoň u aut s manuální převodovkou.

Sám o sobě by takový systém šel označit za přetechnizovanou zbytečnost, co se může rozbít. Jenže on pomáhá mild-hybridnímu ústrojí ve snaze šetřit palivo. Má uspořit 3 % za reálných jízdních podmínek, což se zdá jako malá troška, jenže ve světě drakonických trestů za nadlimitní produkci démonizovaného oxidu uhličitého ze strany EU se počítá každý gram.