Elektromobily jsou přeceňované, říká šéf Toyoty

Japonec Akio Toyoda své netradiční názory prezentoval během tiskové konference při příležitosti zasedání sdružení výrobců automobilů, kterému on sám předsedá. Uvedl například, že pokud by příští léto byly v Japonsku jen elektromobily, došla by zemi elektřina. Stojí si i za názorem, že potřebná infrastruktura k přechodu na kompletní elektromobilitu by stála 135 až 358 miliard dolarů.