Elektromobil Kia EV6 má ceny pro český trh, začíná nad milionem

Kia nabízí EV6 s tradiční zárukou na sedm let nebo 150 tisíc kilometrů. Zajímavostí je i fakt, že zákazníci, kteří si EV6 objednají v termínu od 3. května do 31. srpna, dostanou bonus v podobě 1,9 MWh energie zdarma po dobu jednoho roku. To by mělo stačit na ujetí 1000 kilometrů měsíčně. Co je možná důležitější, dostanou také zdarma kabel pro dobíjení střídavým proudem z katalogu příslušenství.