Elektrifikovaný Jeep Wrangler přijíždí do Evropy, příplatek není malý

První plug-in hybrid mezi skutečnými offroady, který automobilka Jeep odhalila v loňském roce s názvem Wrangler 4xe, přichází do Evropy. To se ostatně dalo čekat - tato verze má potenciál snížit flotilové emise značky.

Jeho normovaná spotřeba je 3,5 l/100 km a emise jsou 79 g CO2/km, v Česku tedy nedostane „elektromobilní” registrační značky (musel by se vejít do limitu 50 g CO2/km). V Německu však na elektromobilní značky dosáhne, protože na elektřinu, uloženou v 17kWh baterii, zvládne ujet až 50 km - a na značky s písmenem E na konci stačí 20.

Do drsného terénu na elektřinu. Jeep odhaluje detaily plug-in hybridního Wrangleru

Německo je také spolu s Itálií, Francií, Španělskem, Švýcarskem, Nizozemskem a Rakouskem prvním evropským státem, kde si zákazníci můžou předobjednávat tzv. First Edition, tedy první edici tohoto vozu. A díky tomu známe cenu - rovných 76 tisíc eur, tedy 1,99 milionu korun.

4xe First Edition stojí na základě výroční verze 80th Anniversary. Ta je slušně vybavena po stránce techniky a má pohon všech kol s redukcí, ale nenabízí uzávěrky diferenciálů a v sériovém provedení ani terénní pneumatiky. V Německu stojí 62 tisíc eur (1,62 milionu korun) ve čtyřdveřové verzi - 4xe se v jiné nenabízí, což znamená, že příplatek za plug-in hybridní techniku činí 14 tisíc eur (366 tisíc korun).

Součástí ceny 4xe First Edition je ale domácí nabíjecí stanice, plachta na auto, organizér do zavazadelníku a rozšíření záruky na pět let místo standardních dvou.