Elektrická třída G má využívat techniku z Mercedesu EQS

Elektrickou variantu třídy G v nabídce Mercedesu značka potvrdila už dávno. Víme také, že produkční varianta by měla přijít na trh v roce 2024 a že koncept by se měl odhalit na letošním autosalonu IAA v Mnichově.

Změny v šasi podle Britů umožní zástavbu baterie z modelu EQS; měla by se vejít i ta největší se 107,8 kWh kapacity. Za samozřejmost považujme elektromotory na obou nápravách pro pohon všech kol; automobilka už počítá s nejméně dvěma verzemi, EQG 560 a 580.

Co za změny uvidíme po vzhledové stránce, odhalí až mnichovský autosalon. Britové spekulují, že můžeme očekávat jednolitou přední masku a změny v interiéru. Ovšem globálně nebude EQG o tolik jiný, neboť třída G se vizuálně za těch 42 let, co je na trhu, také výrazně neproměnila.