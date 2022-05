Dvojtest Hyundai Kona N a N Line: Perspektiva je důležitá

Není vyloženě hezké, ale to kona nebyla nikdy. Modernizace – kromě přídavku obou těchto testovaných verzí, dřív k mání nebyly – aspoň sjednotila vizuální prvky na obou koncích auta, takže je aspoň konstantní ve své ošklivosti a přece jen se na něj dívá o trochu lépe než dřív.

Sedám dovnitř a „enko“ mě vítá sedačkami s masivním bočním vedením, převzatými z i30 N. Snažím se tu svou stáhnout co nejníž, ale protože sedím v crossoveru, moc to nejde. Chápu atraktivitu vyššího posezu a s tím i lákavost aut tohoto typu, ale na sportovní jízdu tady prostě sedím moc vysoko.

Tedy, „komfortním“. Jak záhy zjišťuji, odpružení je neskutečně tvrdé i v nejměkčím nastavení, mnohem víc, než by bylo vhodné pro jízdu po rozbitých pražských ulicích. Na nerovnostech neodskakuje, ale i tu nejmenší vám dá řádně sežrat – mnohem víc než i30 N.

Kvůli o 5 cm kratšímu rozvoru oproti i30 N je kona N mrštnější v zatáčkách, ale vším dohromady zároveň působí, že je neustále nadržená na ostrou jízdu – i v komfortním jízdním režimu. Působí na mě dojmem, jako by se nedokázala uvolnit.

Naprosto v souladu s tím však ožije, jakmile ji vezmete do nějakých zajímavých zatáček. Shodou okolností jsem s Konou N stejně jako o pár týdnů dříve s i30 N jel na chalupu do Jeseníků a cestu zpět jsem zvolil s extra porcí zatáček. Téměř všechno, co mi na ní dosud vadilo, zatáčky otočily v její prospěch – tvrdý podvozek, ostré řízení i divoký motor.