Dostane Kia Stinger nástupce? Uspět v tomto segmentu chce čas, říká bývalý designér Audi

Nepřekvapí asi, že nástupce stále není jistý. V rozhovoru pro CarAdvice to uvedl šéfdesignér Gregory Guillaume. „Nikdy jsme od Stingeru nečekali velká čísla, vždy to byl poutač pozornosti,“ vysvětlil Guillaume s tím, že větší očekávání však značka měla v Severní Americe, kde to také žádná sláva není.