Dostal pokutu za parkování, nafotil stovky policejních aut při stejném přestupku

Možná to taky znáte - přijedete večer domů a ve vaší ulici není kde zaparkovat. Tak to vyřešíte kreativně - najdete místo, kde ničemu nepřekážíte, ale parkování na něm není tak úplně legální. A bdělému oku městského strážníka to neunikne, ráno najdete za stěračem pozdrav v hodnotě pár stokorun.