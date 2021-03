Dodge nabídne inovativní ochranu proti krádeži auta. Omezí výkon na tři koně

Americká automobilka Dodge přichází s nápadem, jak předejít zločincům, aby v ukradeném autě ujížděli policii – omezí výkon na pouhého 2,8 koně a 30 N.m. Týká se to modelů Charger a Challenger z let 2015-2021 s osmiválcovými motory, do nichž funkce přijde s aktualizací softwaru.

Princip je ten, že vůz bude po nastoupení chtít čtyřmístný kód, který odemkne běžnou funkci motoru. Nebude-li zadán, elektronika omezí otáčky motoru na volnoběh, tedy 675 otáček za minutu. Auto se tedy bude moci hýbat, ale jen velmi pomalu.

Dodge Charger SRT (Ilustrační foto) Foto: Dodge

To znamená, že i kdyby se lupič do auta dostal např. pomocí zkopírování kódu modulu bezklíčového přístupu, jak je v současné době poměrně časté, nebude s ním moci pořádně odjet. Podobně to platí pro nezbedné potomky, kteří by se dostali ke klíči ležícímu u dveří a chtěli si auto bez vědomí rodiče „vypůjčit”.

Samozřejmě, právoplatným majitelům to trochu ztíží start vozu – je to ve skutečnosti něco na způsob dvoufázového ověření, které se běžně používá při internetovém přihlašování do řady služeb. Může to ale být efektivní v tom, že když už si zloděj vaše auto vyhlédne, sice se dostane dovnitř, ale auto samotné vám zůstane.

Anketa Přijde vám takováto pojistka proti krádeži jako dobrý nápad? Ano 80.7 % Nejsem si jist/a, zda každodenní zadávání kódu nebude otravné 14.9 % Není dokonalá, lupič se stejně dovnitř dostane 1.7 % Ne, ke krádeži lze použít odtahovku 2.7 % Celkem hlasovalo 517 čtenářů.

