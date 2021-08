Designové studio uctilo výročí Lamborghini Countach. Dalo mu moderní podobu

Tento rok slaví 50. výročí ikonický supersport Lamborghini Countach – třebaže se vyrábělo až od roku 1974, představilo se ve formě prototypu už v roce 1971, a to na ženevském autosalonu.

Viselo na zdech nejednoho dospívajícího kluka, snícího o tom, jak ho jednou bude řídit. Dodnes má neuvěřitelné množství fanoušků. A na design podobných aut mělo naprosto zásadní vliv, klínovitý profil byl od té doby až přinejmenším do 90. let v podstatě nutností pro cokoliv, co si chtělo říkat supersport.