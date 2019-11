Design vozů Hyundai pokročí. Představí ho koncept SUV v Los Angeles

Losangeleský autosalon světu ukáže novinku značky Hyundai, která, kupodivu, není ryze elektrická – je to plug-in hybrid. Chápeme-li náznaky správně, má se jmenovat Vision T a podstatnější než pohonné ústrojí má být design. Přístup s názvem „Sensuous Sportiness”, tedy něco jako „smyslná sportovnost”, by tu měl pokročit do další fáze.