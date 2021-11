Daytona SP3 má nejvýkonnější motor v historii silničních Ferrari

Přemýšleli jste, proč mají Ferrari Monza SP1 a SP2 v názvech to „SP“? Nebylo to kvůli počtu sedadel, nýbrž podle toho, že to jsou první dvě auta ze série Icona. To třetí se odhalilo právě nyní – je to Daytona SP3. Opět se tedy jmenuje stejně jako závodní trať a opět má ve jméně „SP“.