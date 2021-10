Další inovace pro volant? Hyundai navrhuje skládací knipl

Jen chvíli poté, co se svět dozvěděl o patentu značky Hyundai na displej ve středu volantu, přichází od tohoto korejského výrobce další nápad, jak znovu vynalézt kolo... tedy, volant. Tentokrát za ním stojí divize výroby dílů Hyundai Mobis a onen volant ani trochu jako volant nevypadá.

Je to výsuvný disk, který se v případě, že auto řídí samo, schová do palubní desky, aby bylo v interiéru víc místa. Vysune se až v případě potřeby, a to o 25 cm, a vyklopí se z něj dvě madla.

Po pravdě, nejsme si jistí, jak by tahle věc mohla fungovat jako volant – jak by se s ní mohlo dát otáčet stejně, jak to dnes děláme s tradičními volanty každý den. Spíš to vypadá, že by člověk měl zatáčet tlakem či tahem za madla, tedy podobně jako u řídítek motorky či bicyklu. Tedy, když bude chtít řidič zatočit doleva, potáhne levé madlo k sobě a zatlačí pravé madlo od sebe, například.

To ale hádáme, automobilka princip funkce nezveřejnila. Je možné, že se dozvíme více, jakmile bude někde na světě schválena žádost o patent – firma ji nyní podává. Dokonce uvádí, že by jeho užití mohla zpřístupnit i ostatním automobilkám.

Zasunutý volant Foto: Hyundai Mobis

Samozřejmostí je spolupráce se systémem steer-by-wire, česky „zatáčení po drátě”, tedy že „volant” nebude mít fyzické spojení s táhly řízení na přední nápravě, nýbrž všechno bude probíhat elektronicky. Podle firmy je takový systém nejlepší co do komfortu řidiče – přenáší se k němu co nejméně vibrací od předních kol.

Pochopitelně, takovýto přístroj nenajdete v příští generaci vaší rodinné i30 kombi. Je to hudba vzdálené budoucnosti – a samozřejmě není ani jisté, zda se někdy něco takového v autech objeví.