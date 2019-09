Další elektrický Volkswagen má termín premiéry

Zatímco Volkswagen ID.3 je městský hatchback, tedy konkurent klasického modelu Golf, jehož novou generaci také netrpělivě očekáváme, nový model ID.4 bude crossover. Velikostně by se měl pohybovat někde kolem modelu T-Roc .

Ostatně není na co čekat. Volkswagen musí nabrat co nejvíc zákazníků, aby sanoval velké náklady do vývoje nové elektrické podlahové skupiny MEB, na které auta stojí. A čím dřív tu auta budou, tím větší bude náskok před konkurencí.