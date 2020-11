Daimler vzdává snahu o samořídící auta, řidič bude v mercedesech vždy potřeba

Koncern Daimler, jehož nejznámější značkou je Mercedes-Benz, nebude usilovat o vyvinutí automobilu, který by vůbec nepotřeboval řidiče. Jinými slovy, nebude se snažit o autonomní jízdu úrovně 5, nýbrž zůstane na „čtyřce”. Alespoň podle zprávy na webu Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), který se odkazuje na mluvčího automobilky.

Z jeho vyjádření to ovšem nevypadá, že by Daimler takovéto rozhodnutí činil zcela dobrovolně. „Nebudeme soutěžit v závodě, který nemůžeme vyhrát,” cituje ho RND. Podle automobilky také s nabídkami, jako je sdílení automobilů, nejdou vydělat peníze a investoři zisky očekávají.

Podle dostupných informací by se konec snahy o plně samořídící auto neměl dotknout aktuální práce Daimleru na poli autonomie úrovní 3 a 4. Ty chystá nejen pro osobní auta, ale také pro kamiony, jak ukazuje nedávno ohlášené partnerství s firmou Waymo na částečně autonomním tahači značky Freightliner.

Ve srovnání s americkou Teslou to může vypadat, že je Mercedes pozadu, ale skutečnost je trochu jiná. Němci spíš nechtějí zákazníkům dávat nevyzkoušený software, jako je Full Self Driving automobilky Tesla, který podle slov samotného Elona Muska, šéfa Tesly, může udělat špatné rozhodnutí v ten nejhorší moment.

„Nechceme slepou víru. Chceme v autě informovanou důvěru. Zákazník musí přesně vědět, co auto dokáže a co ne,” cituje web Automotive News německého mluvčího automobilky Mercedes-Benz. „Nejhorší, co se může stát, je nejednoznačnost, zda auto zvládá řídit samo, či nikoliv v nějaké složité situaci,” dodává mluvčí.