Dacia chce elektrifikovat postupně, aby udržela příznivé ceny

Automobilka Renault se čerstvě připojila k těm, které ohlásily konec spalovacích motorů přinejmenším v Evropě. Toto datum stanovila na rok 2030. Její levnější značka Dacia tímto směrem jít nechce, a to z prostého důvodu - aby si zachovala svou cenovou výhodnost oproti konkurentům.

„Zastáváme výbornou hodnotu produktů v závislosti k ceně a jsme schopni jí dosáhnout díky tomu, že zákazníkům nabízíme všechno, co potřebují, ale nic přebytečného. Dnes je klimatizace považována za nezbytnou, takže ji nabízíme. Ale elektrické sedačky se spoustou nastavení? Ty nejsou nezbytné, takže je nenabízíme,“ nechal se slyšet Le Vot.

„Díky tomu jsou naše sedačky (...) lehčí než ty, které nabízí konkurenti. To je jen jeden detail z mnoha. Tím jsme schopni nabídnout lehčí auta, tedy auta s nižšími emisemi, takže nepotřebujeme drahou technologii elektrifikace, abychom dostáli regulacím,“ vysvětlil dále.

„Vytvářením lehkých vozidel nabízíme více zákazníkům způsob, jak dělat víc pro životní prostředí za nižší cenu. Budeme připraveni na elektrifikaci, až to bude potřeba, ale do té doby bude investice amortizována a my budeme schopni tuto technologii nabídnout za dostupnou cenu,“ prohlásil Le Vot.