Cyklisté a chodci, reflexní prvky vám ve tmě můžou zachránit život

S krátkými dny a brzkými soumraky se všude dočtete o tom, jak by řidiči měli dávat větší pozor. Ale nejsou na silnici sami. Zejména na venkově sdílí silnice, nezřídka nevalného stavu, s chodci a cyklisty, kteří nemají k dispozici chodník či cyklostezku.

Tito účastníci silničního provozu jsou nejzranitelnější, ale přesto se leckdy chovají, jako by byli nesmrtelní a ve tmě jdou či jedou po kraji vozovky bez osvětlení či reflexních prvků. Přitom to jsou sotva dva měsíce, kdy jsme psali o chodci, který byl sražen a zraněný odvezen do nemocnice pravděpodobně proto, že ve tmě šel po silnici bez světel či reflexních prvků.