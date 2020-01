Cupra upraví nový Leon ještě letos, nejspíš půjde o plug-in hybrid

Nový Leon už klepe na dveře, premiéra je naplánovaná na 28. leden. Arsenálu přitom bude mít dostatek poté, co po nových koncernových sourozencích Volkswagenu Golf a Škodě Octavia podědí již představené technologie.

Už nyní tušíme, že nový Leon nejspíše přebere hodně designových prvků například od modelu Tarraco, ale duší a tvarem by měl zůstat takový, jak ho jeho fanoušci znají. Na trh údajně dorazí třeba s 1,5 litrovým benzínovým motorem, dvoulitrovým dieselem nebo plug-in hybridem. Otázkou však zůstává, co nabídne nejsilnější varianta od odnože automobilky, Cupry. Protože i ta je očekávána, samozřejmě už pod samostatnou značkou.

V tuto chvíli není jasné, zda Seat svolí i k vytvoření verze Cupra R, která by mohla atakovat i hranici 300 koňských sil a měla by tak mnoho společného třeba s budoucím modelem Golf R, ale to už jsou čisté spekulace. Moudřejší budeme po premiéře standardního modelu.