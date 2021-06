Čtrnáctiletý zloděj ukradl lamborghini, majitel se za ním vydal na skútru

Kuriozní krádež Lamborghini Urus se udála ve floridském Miami Beach v minulém týdnu. Na jejím začátku byl podle webu WSVN, který zprávu přináší, čtrnáctiletý hoch. Ten se pravděpodobně dostal do garáže, kde sebral klíče od urusu Chrise Sandera a vůz ukradl.

„Jsem doma, slyším startování, tak se podívám z okna a vidím, jak to auto někdo odváží. Skočil jsem na skútr a vydal se za ním,” cituje web Sandera. Běžně by skútr jen těžko dohnal lamborghini, ale v tomto případě se to podařilo.